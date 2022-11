Rieti, Flavio Vespasiano rimesso a nuovo per l'inizio della stagione teatrale

Monica Puliti 29 novembre 2022 a

Ce la farà la stagione teatrale 2023, presentata la scorsa settimana in sala consiliare - il cui primo spettacolo, “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, per la regia di Roberto Andò, è in programma per il 15 gennaio prossimo -, ad aprirsi in un teatro finalmente rinnovato? Ce la farà eccome visto che l’assessore Claudia Chiarinelli, a proposito del cantiere che trasformerà il cortile esterno, quello che affaccia su Largo Cairoli, in un salotto “armonizzato” con la facciata del Flavio Vespasiano, annuncia che il cantiere, meteo permettendo, è in dirittura d’arrivo e che l’area sarà riconsegnata alla città per le vacanze di Natale. “La ditta ha terminato tutti i lavori e si sta ora occupando delle finiture – dice l’assessore -, ad esempio dei punti luce e dell’applicazione delle ultime pietre. Stiamo cercando di fare in modo che l’opera si concluda per le feste di Natale, comunque entro la fine dell’anno se proprio il meteo non permettesse di portarla a termine entro i tempi previsti”. Insomma una corsa contro il tempo per concludere i lavori di un’area che i reatini sperano di poter tornare a godere più e meglio di prima.

Infatti, inizialmente indicata ad aprile 2022, la data, o comunque il periodo, del ritorno del Flavio Vespasiano alla piena fruibilità da parte della città avverrà dunque nelle prossime settimane, intendendosi per piena fruibilità la fine del cantiere in corso per la riqualificazione del cortile esterno. Area che, nelle intenzioni di chi ha redatto il progetto e di chi lo ha approvato, dovrebbe diventare un elegante salotto arricchito da spazi verdi e punti luce, che sanerà la colata di cemento che ha deturpato la facciata laterale del teatro. Il cortile esterno – finanziato con 800 mila euro di fondi regionali - segue altre opere tese a rendere più funzionale la struttura teatrale, come la sala polifunzionale (un milione e 200 mila euro di finanziamenti regionali), già realizzata, destinata a trasformare il Teatro Flavio Vespasiano da mero teatro di rappresentazione a luogo di produzione teatrale.

O ancora il restauro del circolo di lettura (costo un milione e 50 mila euro del fondo complementare al Pnrr) del quale è terminata la fase progettuale e, recentemente, pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di recupero dello spazio che tornerà ad essere dei convegni, dei concerti, delle presentazioni di libri o eventi e, perché no, come accadeva qualche decennio fa, di ricevimenti e balli. Tutte opere sbloccate dalla Giunta Cicchetti e delle quali la città vedrà i frutti al più presto dopo anni di attesa e che contribuirà non solo a riqualificare una parte del centro storico ma anche e soprattutto a rendere ancora più attrattativa non solo per i residenti.

