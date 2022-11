Rieti, contro la crisi energetica raccolta di legna da ardere da donare ai più anziani

Tania Belli 29 novembre 2022 a

Grazie a un intervento lungimirante e di indubbia sensibilità sociale, forse quest’anno ci si dovrà preoccupare meno del freddo che sta per arrivare, in un inverno ormai alle porte. Il tutto, per il tramite della operosità e buona volontà del locale gruppo comunale di Protezione Civile. Infatti, come spiega il primo cittadino, Cosimo Mastrorocco, è stato avviato un piano di taglio e consegna di legna da ardere; nello specifico, di “legnatico ottenuto dagli alberi del parco giochi”, nel quale attualmente sono in corso lavori di recupero e ristrutturazione. L’attività di reperimento di legna è già iniziata, a cura dei volontari della Protezione Civile, e, come si precisa dal Comune, “continuerà, tempo permettendo, e in funzione della disponibilità dei volontari stessi”.

Il materiale legnoso recuperato verrà poi distribuito agli anziani del paese, in considerazione della loro età, come specifica lo stesso sindaco, la cui Giunta “ha approvato il criterio di seguire fedelmente la lista degli anziani, secondo le priorità di data di nascita”. Sulla base di tale direttive, aggiunge ancora Mastrorocco, “contiamo di raggiungere l'obiettivo di 10 consegne”. A tal proposito, poi, lo stesso primo cittadino, ha tenuto a rivolgere il suo “grazie veramente sentito a tutti i partecipanti all’iniziativa, e in particolare Antonella, Franco, Giancarlo, Giorgio, Leonardo, Lucilla, Marina e Susanna”.

Dunque, gli anziani di Casaprota possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per quanto attiene il reperimento delle fonti di riscaldamento, in vista della stagione fredda. Un modo sicuramente concreto per sostenere le persone più fragili in un contesto di crisi economica dovuta anche ai rincari delle bollette di luce e gas.

