Rieti, taglio ore e riduzione di personale. Bufera all'asilo comunale Schiarini di Fiano Romano

Bufera sul personale impiegato presso l’asilo nido comunale “Mara Schiarini”. A rendere note le recenti problematiche attorno alle dipendenti della struttura è stato il sindacato Usb. Che denuncia come “ad appena un mese e mezzo dalla ripresa del nuovo anno scolastico, le lavoratrici del Nido comunale Mara Schiarini di Fiano Romano si ritrovano, senza alcun preavviso, a subire un taglio al monte ore contrattuale, con una perdita consistente di salario e uno stravolgimento delle turnazioni personali, operati unilateralmente dalla Cooperativa sociale ‘Leonardo’, vincitrice dell'ultimo bando di affidamento.

Il taglio sull'orario lavorativo giornaliero di ciascuna lavoratrice si è tradotto inevitabilmente in una riduzione della presenza di personale educativo, azzerando la compresenza di tutto il personale in organico necessaria alla comunicazione e al dovuto passaggio di consegne tra le educatrici stesse, ma soprattutto ad accompagnare i momenti educativi delle routine più importanti della giornata che richiedono maggiori cure: la preparazione al pasto, il cambio pannolino e il momento dell'igiene personale dei bambini e delle bambine, la somministrazione del pranzo e il riposo pomeridiano. Un arco temporale di almeno due ore – spiegano ancora dal sindacato - in cui la presenza dell'intero gruppo educativo assicura il pieno svolgimento dell'attività rivolta a favorire lo sviluppo delle autonomie, della socialità, della sfera emotiva e relazionale. Tutto questo ha comportato un drastico peggioramento delle condizioni di lavoro, e il personale educativo è costretto a fare fronte a enormi difficoltà nella gestione della giornata in cui spesso vengono a mancare finanche i rapporti stabiliti dalla legge da conteggiare rigorosamente sul totale dei bambini iscritti.

Nonostante le richieste di incontro inviate da Usb, di cui sono stati messi a conoscenza anche il sindaco e l'amministrazione comunale – spiegano ancora i rappresentanti sindacali - registriamo a tutt'oggi un fastidioso silenzio da parte della Cooperativa ‘Leonardo’: la situazione di estrema difficoltà in cui versa il personale richiede un'immediata risoluzione attraverso il rispetto del contratto di lavoro, ovvero la restituzione del monte ore contrattuale di ciascuna lavoratrice e delle loro turnazioni di appartenenza. In una situazione di crisi generale come quella che sta attanagliando il Paese, e dove la questione del costo della vita è divenuta insostenibile, abbassare il salario di chi lavora è un atto inaccettabile: per questo il personale educativo aderirà allo sciopero generale del 2 dicembre, che vedrà i temi del salario e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici al centro delle rivendicazioni”.

