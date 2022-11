Rieti, morto l'ex assessore Gustavo Marcheggiani. Il cordoglio della politica e del sindacato

28 novembre 2022 a

È morto Gustavo Marcheggiani. E’ stato sindacalista, consigliere comunale tra le fila dell'ex Pci e poi assessore provinciale all'Istruzione nella Giunta Melilli con il Pd. Segretario generale della Cgil negli anni ‘80, Marcheggiani è poi tornato a lavorare alla Eems, senza dimenticare il partito per il quale ha continuato a dare il suo contributo nelle varie campagne elettorale.

“Un pezzo importante della storia politica e sindacale della Cgil e della città ci ha lasciato - fa sapere la Cigl-. Tutti i compagni della Camera del Lavoro di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene si stringono attorno al dolore della famiglia; un abbraccio collettivo di una comunità verso un suo valente rappresentante, che ha vissuto con onore e dignità il suo impegno politico e sindacale”.

Per l’assessore Claudio Di Berardino “se ne è andato un pezzo di storia della nostra città, una grande perdita per tutti coloro che lo hanno conosciuto come sindacalista, politico e rappresentante delle Istituzioni. E’ stato protagonista di una fase sindacale e politica bella, piena, totalizzante e nobile in cui si era parte di una collettività, in cui i destini personali erano al servizio dell’obiettivo comune. Un pensiero sincero va alla moglie Fulvia e al figlio Luca”.

