Rieti, Valle del Primo presepe: al via i primi eventi della sesta edizione

Partita ufficialmente nella giornata di sabato la sesta edizione de La Valle del Primo Presepe, che quest’anno segna il preludio degli importanti anniversari francescani che si terranno nel 2023. Nella mattinata della giornata inaugurale è stata aperta nel borgo di Greccio la XXIV Mostra Mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio, a cura dell’amministrazione comunale. Nel primo pomeriggio nel capoluogo sono state aperte le esposizioni presepiali distribuite in vari luoghi del centro storico, con culmine alle 17 al Teatro Flavio Vespasiano che ha ospitato la Rievocazione storica teatrale del primo presepe vivente di Greccio messa in scena per la prima volta in forma teatrale a cura della Pro Loco.

Presentata la sesta edizione della Valle del primo presepe

Tra le tante esposizioni distribuite nella città che saranno aperte fino al prossimo 2 febbraio, nel Salone del Palazzo Papale di Rieti sono in mostra otto opere d’arte contemporanea che altrettanti artisti hanno realizzato facendosi ispirare dalla Basilicata e dai tanti elementi che arricchiscono i suoi paesaggi: una collaborazione della Valle del Primo Presepe con l’Apt Basilicata nata a partire dalla conoscenza con il maestro lucano Francesco Artese, creatore delle opere monumentali esposte in maniera permanente sotto le volte del Palazzo. "Si tratta di una iniziativa – ha affermato il direttore generale di Apt, Antonio Nicoletti – finalizzata ad inserire l’arte presepiale lucana o ispirata alla Basilicata nel vasto quadro di celebrazioni per l’ottavo centenario francescano in programma fra il 2023 e il 2026". In esposizione: Il presepe alluminato di Carlo Lorenzetti, 1998, alluminio; Il presepe foresta di Roberto Almagno, 2001, legno; Il presepe svelato di Ernesto Porcari, 2002, ferro; Il candido presepe di Salvatore Sava, 2006, pietra leccese e ferro; Il presepe dischiuso di Bruno Conte, 2007, legno; Il presepe sfolgorante di Giulia Napoleone, 2010, inchiostro su truciolato, plastica traforata; Il presepe dono di Giuseppe Pirozzi, 2012, terracotta; Il presepe geometrico di Lucio Del Pezzo, 2013, legno.

La rievocazione storica del primo presepe vivente di Greccio al teatro Flavio Vespasiano

LUOGHI E ORARI DELLE ESPOSIZIONI

Archi di Palazzo Papale – via Cintia 83 / Piazza Mariano Vittori

Quadrilogia opere monumentali di Francesco Artese, aperte tutti i giorni dalle ore 9 alle 20.

Mercato Medievale a cura della Compagnia Arcieri di San Giovanni:

Domenica 4 dicembre dalle ore 17 alle ore 20; giovedì 8 dicembre dalle ore 17 alle ore 20; sabato 10 dicembre dalle ore 17 alle ore 20; domenica 18 dicembre dalle ore 17 alle ore 20; sabato 24 dicembre dalle 10 alle 13; sabato 31 dicembre dalle ore 10 alle ore 13; venerdì 6 gennaio dalle ore 17 alle ore 20; sabato 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 13.

Salone di Palazzo Papale:

Presepi d’artista a cura dell’APT Basilicata

Dal 27 novembre 2022 all’8 gennaio 2023: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle 15 alle 18. Sabato, domenica e festivi: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Dal 9 gennaio 2023 al 2 febbraio 2023: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30.

Casa della Carità (ex Seminario) – via Terenzio Varrone 107:

Esposizione sul Francescanesimo Reatino a cura dell’Associazione Hortus Simplicium;

Opere di arte effimera dei Madonnari di Bergamo;

Presepe di Fernando Martire;

Dal 27 novembre 2022 all’8 gennaio 2023: sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19.

Sala Mostre del Comune – piazza Vittorio Emanuele II:

Presepi in legno di Giuseppe Lorenzini

Dal 27 novembre 2022 all’8 gennaio 2023: lunedì dalle ore 16 alle ore 18. Dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.

Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Hortus Simplicium e Giardino della Valle del Primo Presepe – via dell’Episcopio 2:

Opera di arte effimera dei Madonnari di Bergamo

Dal 27 novembre 2022 all’8 gennaio 2023: lunedì e martedì chiuso tranne il 29 novembre. Mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 12, venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30

Dal 9 gennaio 2023 al 2 febbraio 2023: sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 .

Oratorio di San Pietro Martire e Chiostro della Beata Colomba, piazza Beata Colomba:

Esposizione di presepi a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio;

Esposizione delle opere del concorso “Il Presepe Icona dell’Incarnazione”;

Presepe di Roberto Scagnoli

Dal 27 novembre 2022 all’8 gennaio 2023: dal lunedì al giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30. Venerdì e sabato dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Cattedrale di Santa Maria Assunta, piazza Cesare Battisti:

Il Presepe della Cattedrale, aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19.

Basilica di Sant’Agostino, piazza Mazzini:

Icone di don Marco Tarquini, aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 18.30.

Chiesa di Sant’Eusanio, via Sant’Eusanio:

Esposizione “Bambinelli” a cura della cooperativa sociale Onlus Loco Motiva.

Dal 1 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18.30. Tutte le mattine, sabato e domenica su richiesta.

