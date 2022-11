Rieti, Sicurezza stradale: al direttore dei centri guida sicura Aci-Sara il Premio Chiara Capponi

28 novembre 2022 a

Nella splendida cornice della Chiesa di San Domenico di Rieti, in occasione della Giornata Mondiale ONU in ricordo delle Vittime della Strada la Consulta Regionale delle Pastorali della Salute del Lazio ha organizzato un interessante incontro formativo di sensibilizzazione sul delicato tema della Sicurezza Stradale, al quale hanno partecipato circa trecento studentesse e studenti delle scuole secondarie e superiori di Rieti e Viterbo.

Alla presenza delle Autorità Civili e Militari della Città di Rieti, nel contesto del ricco programma allestito dal Comitato “Basta Vittime della Strada”, l'Associazione “Santa Barbara nel Mondo”, rappresentata dal suo dinamico Presidente Pino Strinati, ha consegnato il Premio Sicurezza Stradale 2022 “Chiara Capponi”, intitolato ad una giovane insegnante di lingue nonché appassionata clarinettista della Banda Musicale “Attilio Verdirosi” di Longone Sabino, deceduta nel 2016, a soli 28 anni, in un drammatico incidente stradale causato da altri. Dopo un interessante lezione in materia di Sicurezza Stradale, dal taglio coinvolgente e operativo, tenuto da Paola Gallisaj e da Matteo Ciccaglioni, affermati Istruttori del Centro Guida Sicura di Vallelunga, Alfredo Scala, direttore dei Centri Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga e Lainate, ha ritirato il Premio Sicurezza stradale 2022 “Chiara Capponi” dalle mani di Ada e Stefano Capponi, genitori di Chiara, tra gli applausi commossi dei presenti.

Di particolare rilievo la motivazione contenuta nell'originale Premio ideato e realizzato dallo Studio di Comunicazione” Segecopiù” di Rieti : “Ai Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga-Roma e Lainate - Milano. Strutture di eccellenza internazionale dell'Automobile Club d'Italia che organizzano con grande professionalità Corsi di Guida Sicura di alto profilo sociale ed educativo dedicati a tutti gli automobilisti ed in particolare ai neopatentati”. Alfredo Scala ha ringraziato gli organizzatori per la qualità dell'evento e del premio ricevuto ricordando che “il tema della sicurezza stradale è da sempre obiettivo primario della mission dell'Automobile Club d'Italia, che attraverso i corsi organizzati presso i Centri di Guida Sicura di Vallelunga e Lainate e il progetto - Ready 2 Go svolge un ruolo di assoluto rilievo educativo e sociale “. Il Premio “Chiara Capponi” è stato patrocinato dall'Automobile Club Rieti che nel corso del corrente anno, grazie all'incessante impegno del suo Direttore Dott. Ottavio Busardò , ha effettuato due interessanti sessioni formative per promuovere i temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile coinvolgendo gli studente dell'Istituto “Luigi di Savoia”, in sinergia con la Prefettura di Rieti la Questura, la Polizia Stradale, la Polizia locale e la Coldiretti.

