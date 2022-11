Rieti, la crisi energetica non spegne il Natale. Luci non solo in centro e concertone

28 novembre 2022 a

La magica atmosfera natalizia non sarà sacrificata nel nome della crisi energetica. O meglio, si baderà a contenere le spese rispetto agli anni passati, ma non mancheranno le iniziative. A cominciare dall’allestimento delle tradizionali luminarie per continuare con una serie di eventi che grazie ad artisti di strada coinvolgeranno i reatini fino al concertone di capodanno del 1 gennaio al teatro Flavio Vespasiano preceduto, la notte di San Silvestro, con un evento in piazza Vittorio Emanuele per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. Ma in tempi di crisi energetica con tante famiglie costrette a fare i salti mortali per arrivare a fine mese non sarebbe stato opportuno risparmiare sulle spese?

Caro energia,Natale nel centro storico sarà meno scintillante



“In realtà - spiega l’assessore al Bilancio Andrea Sebastiani - lo abbiamo fatto tanto è vero che quest’anno il Comune spenderà un quarto di quanto fatto negli anni precedenti”. Tradotto in cifre Palazzo di Città destinerà 25 mila euro contro i 100 mila messi sul piatto lo scorso anno “frutto dei proventi ottenuti dagli incassi derivati dal pagamento dell’Irap” precisa l’assessore Sebastiani. Le altre somme necessarie per garantire la copertura delle spese delle luminarie e degli eventi natalizi saranno a carico, come sempre, della Camera di Commercio con 35 mila euro e ConfCommercio per 15 mila euro circa. Dunque un totale di 75 mila euro a fronte dei 160 mila euro spesi nel 2021.

Luci e colori dunque animeranno il centro anche se con orari ridotti. “Intanto le luminarie verranno accese l’8 dicembre e non come da tradizione il 4 dicembre in concomitanza della festa di Santa Barbara, patrona della città - spiega Sebastiani -, poi utilizzeremo luminarie a led a basso consumo che saranno accese, contrariamente agli anni passati, dalle ore 17 all’una di notte ad eccezione del 24, 25 e 31 dicembre che resteranno accese tutta la notte. Questo comporterà un risparmio dei consumi di corrente elettrica del 35%”.

Proprio oggi è in programma una riunione in Comune tra il sindaco Sinibaldi, gli assessori Chiarinelli, Sebastiani e Mestichelli per definire il programma degli eventi. Intanto quello che trapela è che le luminarie non saranno installate solo nel centro storico ma anche nelle vie periferiche ma a carattere commerciale come ad esempio viale Maraini e viale Matteucci e sul fiume Velino nei pressi del Ponte Romano. Molti gli eventi in centro animati da artisti di strada mentre già oggi si conoscerà il nome dell’artista o della band che si esibirà in piazza il 31 dicembre. “Queste iniziative, pur vivendo un momento storico difficile, sono un’occasione per contribuire a sostenere concretamente il sistema economico, ed in modo particolare quella diffusa rete di esercizi di vicinato prestando al tempo stesso attenzione alla promozione della città” conclude l’assessore al Bilancio, Andrea Sebastiani.



