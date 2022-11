Basket serie A2, la Npc Rieti cede nel derby con Latina: 64-66. Terzo ko di fila in casa

27 novembre 2022 a

Latina si aggiudica il derby contro la Npc (66 a 64) dopo una gara combattutissima e ricca di contestazioni. Ceccarelli recupera Geist e lo getta dal primo minuto in campo, preferendo Bonacini in rotazione, tribuna per Rotondo. La partenza di Rieti è buona, e con Geist si porta in vantaggio. Latina però domina sotto i tabelloni, saranno 6 i rimbalzi offensivi conquistati e ricuce.

L’impatto di Bonacini dalla panchina è ottimo, saranno 5 punti per l’ex Forlì, ed il primo parziale si chiude con la Kienergia avanti di 1(18-17). Nel secondo quarto aumenta il volume della difesa, l’attacco di Rieti si blocca e i ragazzi di Gramenzi sorpassano. Botta e risposta con Tucker che sale in cattedra con 5 punti di fila, ma Latina con Rodriguez e Lewis sorpassa di nuovo. Proprio un canestro dell’asso a stelle e strisce chiude il secondo parziale fissando il punteggio sul 33 a 36.

Equilibrio che persiste anche nel terzo parziale. Le difese salgono in cattedra e Rieti rosicchia un punto. Poi nel quarto periodo succede di tutto. Geist si prende la squadra sulle spalle, ed approfittando anche del doppio tecnico, che costa anche l’espulsione di Gramenzi, va a +4. Nel momento difficile prima Rodriguez poi Alipiev piazzano un 6 a 0 di controbreak. La chiude Lewis dalla lunetta, l’ultimo possesso di Timperi si ferma sul ferro. Vince Latina 66 a 64 per Rieti si tratta del terzo ko interno consecutivo.

NPC RIETI - BENEACQUISTA LATINA 64-66 (Parziali: 18-17; 15-19;13-12; 10-10)

Kienergia Rieti: Darryl Tucker 19 (8/11, 0/0), Jordan Geist 15 (3/9, 1/6), Ruben Zugno 9 (3/4, 1/1), Davide Bonacini 5 (1/4, 1/2), Maurizio Del testa 5 (0/0, 1/4), Marco Timperi 4 (2/3, 0/3), Lucas Maglietti 3 (1/1, 0/2), Lorenzo Tortu 2 (1/7, 0/3), Nikola Nonkovic 2 (1/1, 0/1), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Alessandro Feliciangeli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Darryl Tucker 14) - Assist: 10 (Ruben Zugno, Davide Bonacini, Lorenzo Tortu 2)

Benacquista Assicurazioni Latina: Mike Lewis 20 (5/6, 1/5), Ivan Alipiev 10 (2/4, 2/4), Yancarlos Rodriguez 8 (2/5, 1/6), Abdel Fall 7 (3/6, 0/1), Samuele Moretti 6 (1/2, 0/0), Giordano Durante 6 (1/1, 1/4), Alexander Cicchetti 3 (1/5, 0/0), Salvatore Parrillo 3 (0/1, 1/3), Kenneth Viglianisi 3 (1/1, 0/1), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Abdel Fall 10) - Assist: 6 (Mike Lewis 2)

