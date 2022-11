Rieti, abusi sulla figlia 14enne della compagna: arrestato 58enne

27 novembre 2022 a

Un imprenditore di 58enne residente a Santa Rufina è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. Secondo l'accusa, nelle indagini dei carabinieri avviate dopo la denuncia di familiari, l’uomo avrebbe abusato della figlia 14enne della compagna approfittando dell’assenza della donna per lavoro. L'uomo avrebbe intrattenuto una vera e propria relazione con la ragazzina.

Tra gli indizi che hanno preoccupato la famiglia e dato spunti agli inquirenti, oltre al pm per chiedere la custodia cautelare in carcere, il cambiamento comportamentale radicale della ragazzina, percepito da amici e familiari. I sospetti sono stati confermati dal controllo del cellulare della giovanissima: chat con il 58enne e messaggi espliciti. Sulla base di gravi indizi di colpevolezza, per l’uomo è scattato l’arresto e la custodia cautelare in carcere. Nelle prossime ore, oltre al 58enne, sarà ascoltata anche la 14enne.

