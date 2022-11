Rieti, il nuovo centro logistico Eurospin espone finalmente il logo

Paolo Giomi 27 novembre 2022 a

a

a

E proprio davanti al capannone Amazon di via Ternana il nuovo centro logistico del marchio Eurospin mette finalmente il “logo” ad uno dei magazzini più grandi realizzati subito dopo quello del colosso americano del commercio online. Da qualche giorno, infatti, è ben visibile al centro del capannone situato poche decine di metri dopo l’ingresso al polo logistico di Passo Corese il marchio del celebre brand della grande distribuzione italiana.

Presentata l'offerta formativa dell'istituto Logistica 4.0 di Passo Corese

Che come annunciato nei giorni scorsi, ha preso in gestione una delle strutture più importanti realizzate finora per spostare in terra farense la sua attività logistica destinata al rifornimento dei negozi di tutto il centro-sud Italia. Un ingresso importante, quello di Eurospin, che aumenterà e non poco l’offerta occupazionale dell’agglomerato industriale di Fara Sabina. Le selezioni per il personale sono ancora in corso presso gli uffici della delegazione comunale di Passo Corese, che ha fornito all’azienda italiana alcuni locali per quasi un mese, per poter implementare la dotazione organica del nuovo maxi-capannone.

Ferrovia Salaria tratta Ascoli-Antrodoco. Partito dibattito sullo studio di fattibilità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.