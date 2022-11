Rieti, sopralluogo di Asm e Comune al Terminillo. Gestione impianti di sci ad una svolta

Lu.Spa. 27 novembre 2022 a

a

a

Si prova ad accelerare e a trovare una soluzione in vista dell’imminente inizio della stagione. Soprattutto si cerca un accordo con la Società Funivia per l’utilizzo degli impianti visto che il titolare Flavio Formichetti ha ribadito più volte di non avere intenzione a ripartire. L’unica soluzione-ponte percorribile (in attesa del bando di gara per la prossima primavera) è rappresentata dall’affidamento della gestione in house ad Asm che già aveva manifestato la volontà di voler rispondere alla eventuale chiamata del sindaco Sinibaldi.

Gestione impianti sci Terminillo. Bizzoca: "Si faccia chiarezza"

“Questa mattina insieme al sindaco abbiamo fatto un sopralluogo per renderci conto dello strato dell’arte degli impianti e soprattutto acquisire la necessaria documentazione degli stessi. Tutta la documentazione è stata affidata ad un esperto del settore che provvederà a visionarle e a illustrarci la situazione nel dettaglio. Questo sopralluogo - sottolinea il presidente di Asm, Vincenzo Regnini - si è reso necessario vista la volontà dell’ex gestore di non voler proseguire nel uo servizio. Quindi, dalle parole dei giorni scorsi abbiamo fatto un altro passo. Non dico che siamo all’inizio ma c’è ancora molto da verificare e valutare il tipo di investimento che eventualmente Asm andrà a compiere”. Nei prossimi giorni si dovrebbe concretizzare il passaggio della gestione degli impianti di sci del Terminillo alla municipalizzata. “Ripeto la prossima settimana saremo in grado di avere le idee più chiare sul tipo di interventi che si rendono necessari e quali impianti hanno necessità di una nuova manutenzione o permessi da parte del Mit per la messa in esercizio. Lo stato in cui versano non è dei migliori ma faremo di tutto, eventualmente, per garantire la riapertura e salvare la stagione sciistica”. Dopo aver toccato con mano il problema, il prossimo passo sarà la convocazione del consiglio di amministrazione di Asm. “In quella sede metteremo sul tavolo tutta la documentazione e i costi per valutare la gestione.

Impianti al Terminillo, incontro decisivo in comune

La speranza è che la Società Funivia srl di Flavio Formichetti, ci metta in condizione di poter decidere in fretta e naturalmente metterci al lavoro in tempi rapidissimi” conclude Vincenzo Regnini A caldeggiare l’avvento di Asm nella gestione erano stati proprio i maestri di sci che guardano con preoccupazione alla prossima stagione. “Ben venga dunque l’ipotesi Asm l’unica, al momento, percorribile” ha detto Simone Munalli. A sollecitare una soluzione anche Federalberghi: “Programmare la stagione invernale con gli impianti di risalita chiusi è impossibile” sottolinea Michele Casadei. Dall’opposizione, nei giorni scorsi, era arrivata attraverso il segretario cittadino del Pd Vincenzo Di Fazio “la disponibilità a sostenere ogni iniziativa messa in campo dall’amministrazione per cercare di salvare la stagione” proponendo anche “un tavolo permanente sulle problematiche legate al Terminillo”.

L'area camper in via Fonte Cottorella nel degrado

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.