Rieti, poliziotto usa sfollagente per bloccare e arrestare ubriaco. Questura apre inchiesta disciplinare a suo carico

Momenti di tensione si sono vissute in centro nella notte tra venerdì e sabato. Infatti intorno alla mezzanotte la polizia interveniva nel centro storico di Rieti a seguito di numerose telefonate pervenute al 112 che segnalavano un giovane, in evidente stato di ebrezza, che con calci e pugni aveva danneggiato delle autovetture nei pressi della stazione ferroviaria. La persona successivamente si spostava in piazza Oberdan, continuando a danneggiare durante il tragitto cestini di rifiuti ed altri oggetti, fino a quando veniva intercettato dagli agenti nelle immediate adiacenze di un bar.

Lo stesso, denudandosi della camicia, si dava alla fuga rovinando a terra mentre tentava di sottrarsi all’identificazione. Gli operatori uno dei quali con l’utilizzo dello sfollagente lo raggiungevano e lo immobilizzavano, per poi accompagnarlo in Questura. Dopo essersi inizialmente calmato, l’uomo dava nuovamente in escandescenza, aggredendo i due agenti, i quali, nel corso della colluttazione, riportavano lesioni personali, refertate dal Pronto Soccorso, con prognosi di dieci giorni ciascuna Il giovane, un cittadino rumeno di annl 25, è stato arrestato per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dello svolgimento del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, durante il quale la sua eventuale responsabilità penale verrà accertata dal giudice.

Infine in riferimento a un video che riprende il momento del controllo, sebbene sia evidente che il soggetto è in stato di forte alterazione, uno degli agenti utilizza lo sfollagente in dotazione; per tale comportamento è già stata avviata un’inchiesta disciplinare a suo carico ed è stata informata l’autorità giudiziaria.

