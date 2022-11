Rieti, violenza donne: la Questura si illumina di arancione in segno di solidarietà

26 novembre 2022 a

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, aderendo all’iniziativa “Orange the World”, promossa da “UN Women“, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere ed impegnato nella lotta verso ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, la Questura di Rieti si è colorata di arancione.

Il colore arancione, scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere, è stato proiettato sullo stabile di Largo Graziosi, sede della Questura di Rieti, nella serata di venerdì 25 novembre, per dimostrare, simbolicamente, come la Polizia di Stato sia impegnata nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere e contraria ad ogni forma di violenza.

Tale iniziativa rientra nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con l’Associazione “Soroptimist International Italia“, organizzazione da tempo impegnata nella promozione dei diritti umani, dell’uguaglianza e dello sviluppo della condizione femminile.

