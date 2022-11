Rieti, una folla commossa a Santa Rufina per l'ultimo saluto a Edoardo Tabbo

26 novembre 2022 a

Una grande folla per l'ultimo saluto a Edoardo Tabbo, il 18enne di Santa Rufina, morto giovedì pomeriggio in un incidente stradale in sella alla sua motocicletta sulla Terminillese. E a scortare il feretro fino al Palasport della frazione di Cittaducale, tra gli applausi commossi dei presenti all'esterno dell'impianto, sono state le moto degli amici con i quali ha condiviso la passione per le due ruote. I fiori bianchi sulla bara a ricordare la giovane età che si è spezzata sulla Terminillese da lui percorsa tante volte per tornare a Santa Rufina dove viveva insieme alla famiglia.

Un PalaSport pieno, dicevamo, in tantissimi si sono riuniti nel dolore per salutare un ultima volta Edoardo, amato e conosciuto anche a Rieti dove aveva frequentato le scuole. Presente al rito funebre anche il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, che per la giornata di oggi ha istituito il lutto cittadino nell’intero territorio comunale. Sui social, invece, si susseguono i messaggi di cordoglio per una vita che si è interrotta troppo presto.

