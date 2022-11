Rieti, la rievocazione storica del primo presepe vivente di Greccio al teatro Flavio Vespasiano

26 novembre 2022 a

a

a

Oggi pomeriggio, sabato 26 novembre, alle ore 17 si terrà presso il Teatro Flavio Vespasiano l’evento inaugurale della sesta edizione de “La Valle del Primo Presepe” con la Rievocazione storica teatrale del primo presepe vivente di Greccio, messa in scena a cura della Pro Loco di Greccio. Un evento unico, fortemente voluto in concomitanza con gli importanti anniversari francescani che cadranno nel 2023 che per la prima volta sarà messo in scena in un teatro anzichè nell’anfiteatro all’aperto allestito ogni anno a ridosso del santuario di Greccio.

Valle del primo presepe 2022, giovedì ka presentazione delle iniziative in programma



È la notte del Primo Presepe, quella in cui san Francesco di Assisi convocò i suoi frati e la gente tutta a festeggiare il Natale attorno ad una selvaggia grotta del borgo di Greccio dove fece sistemare una mangiatoia, un bue e un asinello: questo è quanto rievocato ormai da 49 anni a Greccio per volontà e opera della Pro Loco. Il pubblico del Teatro Flavio rivivrà quella notte di “perfetta letizia” attraverso sei emozionanti scene allestite con costumi dell’epoca. L’evento è gratuito, previa prenotazione. Il progetto La Valle del Primo Presepe è promosso dalla Chiesa di Rieti e la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori con i Comuni di Greccio e Rieti, il sostegno della Regione Lazio e della Fondazione Varrone e la collaborazione dell’Associazione Italiana Amici del Presepio.

Gemellaggio con Betlemme. Il sindaco Fabi: “Legame più forte”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.