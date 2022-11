Rieti, Santa Rufina si prepara a dare l'ultimo saluto a Edoardo Tabbo

26 novembre 2022 a

Saranno celebrati questa mattina, sabato 26 novembre, nella palestra comunale di Santa Rufina, alle ore 12, i funerali di Edoardo Tabbo, il 18enne morto giovedì a Vazia in un incidente stradale con la sua moto. Il giovane, originario proprio di Santa Rufina, oltre al papà, la madre e la sorella ha lasciato nel dolore e nello sgomento tanti amici che lo amavano e che con lui hanno condiviso momenti di una vita troppo breve. Tanti i messaggi sui social nelle ultime ore, soprattutto di sostegno ai familiari per la gravissima perdita, che ha segnato le comunità di Santa Rufina, dove viveva con i familiari, Cittaducale dove il sindaco Ranalli ha proclamato per oggi il lutto cittadino e Rieti dove ha frequentato l’Istituto Superiore Rosatelli e Istituzione Formativa. In tanti hanno voluto rendergli omaggio nella camera ardente allestita all’ospedale De Lellis di Rieti.

“Una nuova tragedia, quella di Edoardo, ha colpito il nostro territorio – ha dichiara il sindaco, Leonardo Ranalli – che continua a piangere giovani che se ci hanno lasciato troppo presto. L’Amministrazione tutta esprime il proprio cordoglio alla famiglia Tabbo-Nobili a nome dell’intera Comunità della quale interpreto la sofferenza”. Attorno ai familiari si sono stretti anche gli amici e i colleghi del papà e della mamma e della sorella.

Intanto sembra chiara la dinamica dell’incidente anche alla luce di testimonianze e i rilievi effettuati dalla polizia locale subito dopo l’incidente. Edoardo Tabbo, in sella alla sua moto Aprilia, sembra aver perso il controllo del mezzo sbandando più volte prima di schiantarsi contro il palo pubblicitario del distributore Q8. Un tratto rettilineo percorso in direzione di Vazia senza che altri mezzi siano rimasti coinvolti come ha raccontato un automobilista che seguiva di alcuni metri il giovane centauro. E’ il secondo incidente mortale sulla Terminillese a distanza di poco più di un anno.

