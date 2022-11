Rieti, i proventi delle multe per pagare le bollette di luce e gas dei Comuni in difficoltà

Paolo Giomi 26 novembre 2022 a

a

a

Sospendere per un anno, il prossimo, il pagamento dei mutui contratti dagli enti locali con Cassa Depositi e Prestiti e trasferiti al Ministero dell’Economia, adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2023-2025, utilizzare i proventi delle sanzioni al codice della strada, in via eccezionale per la sola annualità che volge al termine, per poter sostenere le spese energetiche. Sono solo alcune delle proposte contenute in una mozione che i sindaci dell’area Tiberina, Flaminia e Cassia, unitamente al consiglio comunale di Fiano Romano (Ente che presiede la Conferenza), hanno presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e al Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), Antonio Decaro. Con l’intento di fornire strumenti eccezionali agli enti locali per fronteggiare l’enorme incremento delle spese per le bollette di luce e gas, che come è ovvio non sta mettendo in ginocchio soltanto famiglie e imprese, ma anche le amministrazioni comunali.

Fiano Romano, nuove telecamere contro lo spaccio dietro la scuola media



La mozione, ideata dall’assessore al bilancio del Comune di Fiano Romano, Vittoria Iannuccelli (foto) e portata in seno alla conferenza dal primo cittadino del borgo tiberino, Davide Santonastaso, ha visto l’approvazione unanime da parte della Conferenza che comprende i 17 Comuni dell’area tiberina (tra cui, oltre a Fiano, figurano anche i Municipi di Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Ponzano Romano e Sant’Oreste, tra gli altri). E che impegna, al pari delle richieste, questi stessi enti locali a “promuovere sui territori comunali di competenza la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale”. Il tutto per fronteggiare un rincaro dei costi di energia e gas che, ad oggi, non sembra destinato a tornare sui livelli pre-guerra in Ucraina in tempi brevi.

Al Castello Orsini la nuova biblioteca comunale



“La situazione sui territori è drammatica – ha detto l’assessore Vittoria Iannuccelli, promotrice della mozione – non possiamo attendere che dall’alto arrivino sostegni senza che si comprenda bene la situazione reale. Ho presentato questa mozione certa di rappresentare lo spirito di preoccupazione che attanaglia ogni buon amministratore locale in questo periodo, che conosce il proprio tessuto socio-economico e i problemi della propria comunità, ma che spesso si trova con le mani legate da una burocrazia che impedisce gli interventi necessari, soprattutto in tempi di crisi”. Per il sindaco di Fiano e presidente della Conferenza, Davide Santonastaso “il rincaro energetico che sta colpendo pesantemente famiglie ed imprese è un problema che va affrontato subito, perché mette seriamente a rischio l’equilibrio economico e finanziario dell’intero tessuto territoriale, già reso precario non solo da due anni di pandemia ma da una situazione di crisi economica già precedentemente difficile”.

Per l'Ada viaggio di solidarietà al Giardino della memoria di Amatrice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.