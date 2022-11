Rieti, violenza sulle donne: seminario per gli allievi carabinieri e inaugurazione della Panchina rossa

25 novembre 2022 a

a

a

In occasione della “Giornata internazionale contro le violenze sulle donne”, nell’Aula Magna della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, si è tenuto un seminario formativo sulla violenza di genere, settore in cui l’Arma dei Carabinieri, da sempre, in virtù della sua ormai nota capillarità, è particolarmente impegnata. Nella stessa mattinata, è stata inaugurata una “panchina rossa” collocata nel roseto dell’arboreto didattico della Scuola Forestale, simbolo del rifiuto di ogni forma di violenza e dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione, nell’ascolto delle vittime e nella tempestività d’intervento in caso di necessità, a garanzia della sicurezza di tutte le vittime vulnerabili.

Truffe agli anziani, a Pescorocchiano i carabinieri incontrano la popolazione

All’evento formativo, fortemente voluto dal Generale di Brigata Donato Monaco Comandante della Scuola, moderato dal Capitano Luigi Melfi (Capo Ufficio Divulgazione Naturalistica) e realizzato con il qualificato contributo del Sottotenente Federica Castello (Ufficiale psicologo della Scuola), hanno partecipato anche persone quotidianamente e materialmente impegnate nella prevenzione/repressione del fenomeno come il Colonnello Bruno Bellini (Comandante Provinciale CC Rieti) e il Maggiore Gianluca Giglio (Comandante del Nucleo Investigativo Provinciale CC di Rieti).

Sessantenne muore schiacciato da un albero che stava tagliando

Nel corso del seminario sono stati trattati aspetti giuridici relativi al contrasto della violenza di genere ma anche tecnico - pratici – procedurali, importanti soprattutto per l’approccio psicologico verso i soggetti abusati, al fine di migliorare le capacità di interazione con le vittime, di valutazione del rischio, di individuazione delle misure di protezione e la formalizzazione della denuncia. Il seminario è stato seguito da circa 100 militari tra giovani Marescialli e Carabinieri frequentatori dei corsi di specializzazione e personale del quadro permanente della Scuola.

La festa dell'albero con la scuola forestale carabinieri di Cittaducale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.