Rieti, violenza di genere: a Leonessa tre giornate di eventi organizzati dall'Associazione La Fenice ed il Gruppo Leon'esse

Nel convincimento che molto del male si annida in una cattiva tradizione e cultura patriarcale, l’azione congiunta dell’Associazione culturale La Fenice e del Gruppo Leon’esse dal 2020 tende a formare e sensibilizzare la popolazione del territorio per dare una diversa prospettiva alle donne ed agli uomini di domani.

Per l’edizione 2022 l’impegno delle due realtà territoriali si estenderà su tre giornate: 25 Novembre, installazione delle Scarpette rosse nei pressi della Chiesa di San Francesco; 26 Novembre, dalle ore 10, Seminario tematico in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Rieti “Il Nido di Ana” implementato, quest’anno, con interventi della Scuola media “Paolo Borsellino”, della Questura di Rieti e della Parrocchia San Giuseppe da Leonessa; a seguire, alle ore 18,30, concerto della Fanfara della Polizia di Stato; 27 Novembre, insieme alla Sezione CAI di Leonessa, escursione per raggiungere la frazione di Piedelpoggio, dove sarà inaugurata la Panchina rossa voluta dalla locale Pro Loco.

L’associazione culturale La Fenice ed il Gruppo Leon’esse ringraziano, in particolare, l’Amministrazione comunale, la Parrocchia e la Pro Loco di Leonessa per il supporto ed il Patrocinio concessi, la Polizia di Stato e la Questura di Rieti, il Centro Antiviolenza di Rieti “Il Nido di Ana”, la Sezione CAI di Leonessa, la Confraternita Santa Croce e la Pro Piedelpoggio. Si ringrazia, infine, la comunità leonessana tutta che con la incrementale partecipazione restituisce la validità del cammino intrapreso.

