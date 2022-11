Rieti, parte la bonifica della riserva laghi Lungo e Ripasottile

24 novembre 2022 a

Grazie al lavoro congiunto tra Comune di Rieti, consorzio di Bonifica e riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile nella giornata di venerdì 25 novembre, si provvederà a un’approfondita attività di pulizia, sfalcio dell’erba e manutenzione dell’area ricompresa tra via Zannetti e via Torretta, nel territorio della riserva. Il consorzio di Bonifica, con mezzi propri, provvederà allo sfalcio dell’erba, alla pulizia della banchina e delle cunette, mentre il Comune di Rieti, attraverso mezzi e personale Asm opererà un’azione di bonifica dai rifiuti che, nel tempo, sono stati accumulati nell’area. La Riserva, sul quale insiste il territorio oggetto di intervento, coordinerà e monitorerà le operazioni.

Il sindaco Daniele Sinibaldi, il presidente del consorzio di Bonifica Gianluca Pezzotti e il commissario della riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, Guido Zappavigna, esprimono soddisfazione per la collaborazione a favore del decoro e della pulizia del territorio che, si auspica, potrà essere replicata anche in futuro.



