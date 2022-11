Rieti, schianto sulla Terminillese con la moto: muore 18enne

24 novembre 2022 a

a

a

Tragedia sulla Terminillese questo pomeriggio intorno alle ore 16. E. T., 18 anni, è morto a causa di un incidente stradale mentre stava percorrendo in sella alla sua moto, una Aprilia 125, l’ex Salaria-bis. Fatale la caduta a terra dopo aver perso il controllo della motocicletta all’altezza del distributore Q8 all’altezza dell’incrocio con viale Kennedy a poche centinaia di metri da Vazia. La caduta rovinosa sull’asfalto non gli ha dato scampo e inutili sono stati i soccorsi di alcuni automobilisti che stavano percorrendo la terminillese e che hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’ambulanza. I sanitari, una volta giunti sul posto dal vicino ospedale De Lellis, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Dopo la protesta dei residenti arrivano i guardrail sulla Terminillese



Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che, a quanto pare, non avrebbe coinvolto altri veicoli. Quello che è certo è che il ragazzo in sella alla sua moto stava percorrendo la strada in direzione di Vazia quando, improvvisamente, ha perduto il controllo della sua Aprilia finendo prima sull’asfalto e quindi contro un palo della stazione di servizio. Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la polizia locale mentre la salma del giovane centauro è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Camillo De Lellis a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Strada Terminillo, al via i lavori per guardrail, rotatorie e semafori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.