Rieti, chiuso il sottopasso di via Velina per il maltempo

22 novembre 2022 a

a

a



Dalle prime ore della mattinata del 22 novembre squadre di operatori del magazzino comunale, della Polizia Locale, della Protezione civile comunale e di Asm sono sul campo per monitorare la situazione relativa al maltempo che sta interessando anche il territorio reatino.

“Al momento non si segnalano particolari criticità, fatto salvo per una piccola deviazione che si è resa necessaria su lungovelino Don Giovanni Olivieri proprio nei pressi del magazzino comunale – spiega l’assessore alla manutenzione Fabio Nobili – e della chiusura, disposta pochi minuti fa, del sottopasso di via Velina. Raccomandiamo comunque a tutti massima prudenza”. Per eventuali segnalazioni sono a disposizioni i numeri di telefono: 0746287269 (magazzino comunale), 3358351541 (reperibilità Protezione Civile comunale)



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.