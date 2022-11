Rieti, torna a Greccio la mostra mercato dell'artigianato e dell'oggettistica per il presepe

21 novembre 2022 a

a

a

Sabato 26 novembre 2022 alle ore 12 è prevista l'inaugurazione ufficiale della “24 mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il Presepio”, iniziativa dell’amministrazione comunale di Greccio, a cura dell’assessorato al Turismo. La cerimonia di apertura sarà accompagnata dalle note della banda musicale “Città di Rieti”, diretta dal maestro Giancarlo Cecca. Attesi gli arrivi di Domenico Pompili, amministratore apostolico della diocesi di Rieti e coordinatore per l'Ottavo centenario Francescano, incaricato dalla Cei, padre Luciano De Giusti, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Abruzzo e Lazio e varie autorità civili e militari.

"Anche per il corrente anno l’iniziativa ha ottenuto il riconoscimento della qualifica Regionale - dichiara l’assessore al Turismo Fiorenzo Marchetti - e intende ribadire con forza il messaggio: “Greccio Città d’Arte, Città del Presepio”. L’amministrazione comunale per tenere viva la memoria del Presepe francescano anche in vista dell’ottavo centenario, ha istituito un premio rivolto agli espositori della mostra mercato per la realizzazione del miglior Presepe rappresentativo della “Natività di Greccio 1223”, piccole opere visibili nelle casette espositive per tutto il periodo della manifestazione. L’istituzione di un’apposita commissione valutatrice costituita da membri designati tra esperti del settore, giudicherà e decreterà i primi tre vincitori".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.