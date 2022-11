Rieti, al carcere di Vazia arriva nuovo personale

20 novembre 2022 a

Nuovo personale in arrivo al carcere di Rieti. Saranno tre gli ispettori che da lunedì 21 novembre prenderanno servizio a Rieti. Si è concluso, infatti, il settimo corso dei 691 allievi vice ispettori con relativa assegnazione che permetterà di implementare le dotazioni organiche di Polizia penitenziaria negli istituti di pena della Regione Lazio. Le unità destinate alla Regione Lazio sono 56 “e ciò permetterà di lenire la grave carenza in tale ruolo che, in alcuni casi specifici sfiorava addirittura la percentuale del – 40%, in un ruolo così importante ed intermedio – riportando così una maggiore sicurezza all’interno dei reparti degli istituti penitenziari. Tale concorso interno non permetterà, purtroppo, la totale copertura delle dotazioni organiche non solo nella regione Lazio ma anche a livello nazionale. La Fns Cisl Lazio con il segretario Massimo Costantini chiede, infine, alle varie autorità interessate un nuovo concorso tale da permettere la risoluzione di tale problematica che non riguarda solo gli istituti penitenziari ma, anche, altre sedi extramoenia” scrive Massimo Costantino di Cisl.

