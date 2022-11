Rieti, contagi Covid in calo ma al De Lellis muore una donna

19 novembre 2022 a

a

a

Più guariti che nuovi contagi, con il numero dei positivi che scende lievemente. Ma l’ultimo bollettino Covid registra anche il decesso di una donna di 92 anni ricoverata al De Lellis. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore sono stati registrano 56 nuovi soggetti positivi. Rieti (19), Amatrice (2), Antrodoco (1), Belmonte in Sabina (1), Borgo Velino (1), Borgorose (1), Cantalice (1), Casperia (1), Cittaducale (1), Concerviano (1), Contigliano (1), Cottanello (1), Fara in Sabina (4), Frasso Sabino (3), Longone Sabino (1), Montopoli di Sabina (4), Pescorocchiano (1),Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (2), Poggio S. Lorenzo (1), Rivodutri (2), Rocca Sinibalda (2), Roccantica (1), Toffia (2). Registrati 63 nuovi guariti. (24) Rieti, (1) Antrodoco, (5) Borgorose, (1) Castel S. Angelo, (1) Cittaducale, (2) Configni, (7) Fara in Sabina, (1) Fiamignano, (1) Forano, (2) Montopoli di Sabina, (1) Orvinio, (1) Pescorocchiano - (3) Petrella Salto, (6) Poggio Mirteto, (3) Poggio Nativo, (1) Rocca Sinibalda, (1) Roccantica, (1) Scandriglia, (1) Toffia. Numero tamponi eseguiti: 426. Totale tamponi eseguiti: 468.537. Totale positivi: 635.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.