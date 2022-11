Rieti, fiori d'arancio per i carabinieri: si sposa il comandante Davì

19 novembre 2022 a

Nozze tra il tenente colonnello Irene Davì comandante del gruppo Carabinieri forestale di Rieti e il tenente colonnello Luigi Aureli comandante del reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Salerno. Fiori d’arancio per l’Arma dei Carabinieri di Rieti. Alle ore 11.30 del 18 novembre presso la sala consiliare del Comune di Castel Gandolfo Irene Davì si è unita in matrimonio a Luigi Aureli. Il matrimonio tra i due ufficiali dell’Arma, entrambi impegnati in territori lontani e diversi, suggella ancor di più la riorganizzazione dell’ex Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri. A Irene Davì e allo sposo gli auguri e le felicitazioni di tutti gli ufficiali, dei Carabinieri di ogni ordine e grado della Provincia di Rieti.

