Rieti, efficientamento energetico: piano dell'Ater da 17 milioni

19 novembre 2022 a

a

a

Un intervento di efficientamento energetico grazie al cosiddetto bonus 110 di circa 17 milioni di euro è stato presentato il 18 novembre dal presidente dell’Ater della provincia di Rieti, Giancarlo Cricchi. L’intervento interesserà il complesso di via Lama a Quattostrade per un totale di 135 alloggi di cui 70 privati e 65 di proprietà dell’Ater. All’inaugurazione del cantiere oltre ai residenti del complesso ha partecipato il personale dell’Ater che ha lavorato per il raggiungimento di questo importante risultato e l’assessore regionale alla Ricostruzione, Claudio Di Berardino, il consigliere regionale Fabio Refrigeri, e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba. “L’Ater di Rieti ha recepito le pressanti richieste di miglioramento energetico e sismico dei cosiddetti condomini misti e promosso ove possibile detti interventi resi possibili dalle agevolazioni fiscali il Superbonus 110 - ha commentato il presidente dell’Ater Cricchi - Per l’Azienda è stata una importante sfida anche per via del fatto che molti complessi ci vedono quale Amministratore di Condominio a proprietà mista. Si è così dato seguito alle decisioni assunte in numerose Assemblee condominiali e sono stati attivati 8 Interventi principali sul territorio provinciale per un importo complessivo stimato nella fase progettuale, fattibilità ed esecutiva, di circa 37 milioni di euro. In via Lama l’importo dei lavori è di 16 milioni e 900 mila euro ed è l’intervento di maggiori dimensioni nel nostro territorio di questa tipologia e andrà di fatto a migliorare le abitazioni di circa 400 persone che potranno beneficiare di un maggiore confort abitativo e di risparmi sulle bollette energetiche future. Mi preme ringraziare in questa sede innanzitutto tutto il personale dell’Ater che ha lavorato pazientemente alla buona riuscita di questo progetto, i residenti che hanno compreso l’importanza dell’intervento e la Regione con il personale e i suoi rappresentanti sul territorio che non hanno mai fatto mancare la lo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.