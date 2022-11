Rieti, furto nella notte al Carrefour di viale Morroni

18 novembre 2022 a

a

a

Furto nella notte al supermercato Carrefour in viale Morroni. Da una prima sommaria ricostruzione i ladri avrebbero portato via il fondo cassa che ammontava a poche centinaia di euro. L'allarme è scattato intorno all'una e trenta della notte di venerdì 18 novembre. Sul posto si sono recati i vigilantes insieme al direttore della struttura che hanno ispezionato i locali senza notare però nulla di strano. La sorpresa è arrivata all'apertura del centro solo la mattina quando le cassiere si sono accorte dell'ammanco nelle casse. Subito la segnalazione ai carabinieri di Rieti che sono al lavoro per ricostruire la dinamica del furto. Sembrerebbe che i ladri siano entrati dalla porta principale forzando il manico anti panico che poi ha fatto scattare l'allarme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.