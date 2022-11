Rieti, il nuovo vescovo è don Vito Piccinonna

18 novembre 2022 a

a

a

È don Vito Piccinonna della diocesi di Bari Bitonto il nuovo vescovo di Rieti. Ad annunciarlo la cattedrale monsignor Domenico Pompili che ha detto: “Gioisco e dico grazie al signore per averci donato un vescovo giovane anzi vorrei dire giovanissimo e il vescovo più giovane del bel paese 45 anni. Penso che questa sia sicuramente per la nostra chiesa anche per la nostra terra una grande possibilità che ci viene donata” Poi la lettura della lettera del nuovo vescovo in attesa che arrivi in città. “Tutto si faccia per il bene comune senza mai dimenticare i poveri” scrive il nuovo vescovo che nella sua missiva ricorda Amatrice e le sue vittime.È un ringraziamento a monsignor Pompili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.