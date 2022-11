Rieti, interventi per 80 milioni al nucleo industriale

Monica Puliti 18 novembre 2022 a

E’ il settore energetico a trainare il risveglio – che si registra ormai da diversi mesi a questa parte e che pure in questo autunno sembra confermarsi e anzi accelerare – del nucleo industriale di Rieti-Cittaducale, sollecitato dai numerosi contributi che stanno “piovendo” sull’area dell’ex Cassa del Mezzogiorno e non solo. “Abbiamo richieste di interventi per 80 milioni di euro solo per l’area di Rieti - conferma l’ex commissario del consorzio industriale di Rieti e attuale membro del Cda del consorzio laziale con delega alle risorse del Pnrr e comunitarie, Angelo Giovanni Ientile – legate ai bandi del piano nazionale complementare NextAppennino, con incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016”. Diverse le realtà produttive che hanno già presentato la richiesta di insediamento, di cui si sta valutando la conformità alle norme consortili, mentre diverse altre sono allo step successivo, allo stato cioè dell’insediamento. “I lavori stanno fervendo all’ex Conforama, un sito commerciale con importanti ricadute occupazionali, come pure si sta lavorando all’ex Ritel per il nuovo impianto per la selezione e il recupero della plastica – sottolinea Ientile -, poi abbiamo tante domande da parte di piccole attività, specie artigiane, come pure registriamo uno stato di avanzamento per l’acquisto di capannoni dismessi con il consorzio a fare da intermediario tra chi vuole comprare e chi vendere”. Ci sono poi, come dicevamo, 22 milioni provenienti dalla legge di bilancio dello Stato del 2021 e destinati alle aree della ex Cassa del Mezzogiorno, come il nucleo industriale reatino, contributi che serviranno a finanziare nuovi insediamenti produttivi oltreché interventi di ammodernamento, tecnologico per esempio, delle imprese già insediate e operative: le domande per accedervi potranno essere presentate, per un massimo di 200 mila euro, dal 24 gennaio al 31 marzo prossimo. “E’ il settore energetico a trainare questa nuova fase di sviluppo – aggiunge Ientile -, legato alle energie alternative: i finanziamenti sollecitano la spinta ma molti sono gli imprenditori che stanno andando avanti anche senza beneficiare di contributi”. Pure l’area industriale del Cicolano, seppur in misura diversa, sta suscitando l’interesse di chi vuole fare impresa in campo energetico e della costruzione degli impianti fotovoltaici. “C’è una bellissima realtà nel settore dei servizi e, precisamente, del noleggio auto a lungo termine, che dà lavoro a 70 persone e che vuole allargarsi”, conclude Ientile. Insomma, il vento è cambiato a favore del green e non solo.

