Rieti, dispersione scolastica: in un anno 160 studenti in meno

C’è un filo sottile e preoccupante, che lega la dispersione scolastica all’aumento della povertà per le famiglie reatine. I dati della Cisl Scuola del territorio non lasciano scampo a dubbi: nell’anno scolastico 2020/2021 su 7410 studenti delle scuole superiori, 130 hanno abbandonato gli studi. Mentre nell’anno scolastico 2021/2022 su 7381 studenti, sono stati 160 quelli che hanno lasciato la scuola. Per quanto riguarda invece, le scuole medie in entrambi gli anni presi in considerazione, abbiamo dai 2 ai 5 alunni, che hanno abbandonato. Situazione, che purtroppo segue l’andamento nazionale, anche se nella provincia di Rieti si registrano dopo Frosinone, le perdite maggiori. Proprio a luglio di quest’anno attraverso un intervento del Pnrr, furono finanziati 13 istituiti della provincia, per un valore complessivo di 1.600.000 euro, per far fronte all’emergenza. “Nel territorio Reatino – ha commentato il segretario regionale della Cisl scuola, Claudio De Sanctis – ci troviamo davanti ad una seria emergenza. La dispersione scolastica intorno al 13% circa, nella provincia ci deve far riflettere seriamente. La dispersione scolastica è sicuramente un costo per lo stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre che di una minore ricchezza nazionale. I finanziamenti di luglio tramite il Pnrr sono un’opportunità da sfruttare al meglio con progetti validi e mirati che recuperino il gap di abbandoni. Oggi poi dobbiamo vedere e riflettere quali siano le reali intenzioni in materia di istruzione. Con l’aggiunta del termine ‘merito’, non vorremmo una scuola esclusiva anziché una scuola inclusiva . Dobbiamo puntare ad una scuola – ha concluso De Sanctis - che dia a tutti le stesse opportunità, che si adoperi per il successo formativo di tutti e che soprattutto non lasci a casa nessuno”. Le cause che portano a tale fenomeno sono diverse. La famiglia e il luogo di provenienza sono spesso tra quelle primarie. La mancata comprensione dell’importanza dell’istruzione da parte del nucleo di origine è solo uno dei molteplici motivi. La povertà, il territorio di provenienza e le differenze culturali rientrano a pieno titolo tra le motivazioni che portano alla dispersione scolastica. Anche la presenza di bulli nella propria scuola può far scaturire un abbandono dell’istruzione. Secondo gli ultimi dati elaborati dal Ministero dell’Istruzione, sono un milione 382mila i minori in povertà assoluta, la dispersione scolastica è al 12,7% e la percentuale dei 15-29enni senza scuola, formazione o lavoro è del 23,1%, più che in ogni altro paese europeo. Dati preoccupanti, che non risparmiano certamente la provincia di Rieti.

