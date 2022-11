Rieti, piano di rientro a Fara: la Corte dei conti chiede tempo

Paolo Giomi 18 novembre 2022 a

Il pronunciamento della sezione regionale del Lazio della Corte dei Conti sull’omologazione del piano di rientro straordinario dal debito del Comune di Fara in Sabina si è fatta attendere tutto il giorno, dopo l’udienza in seduta pubblica tenutasi a Roma il 17 novembre, alla presenza dei magistrati contabili e del sindaco del Roberta Cuneo, accompagnato dal segretario generale dell’ente, Claudio Santarelli, e dal legale incaricato di affiancare il Municipio in questo delicato passaggio, l’avvocato Gennaro Terracciano. Nel corso dei vari interventi, sindaco e segretario generale hanno ricostruito il percorso che ha portato il Comune alla stesura del piano di riequilibrio, avviato nel 2017 e successivamente modificato in due passaggi, nel 2018 e nel 2021, cercando di dare risposta alle difformità contestate dalla Corte dei Conti su alcuni specifici punti. Difformità in merito alle quali ruoterà il futuro del piano stesso, dal momento che l’eventuale mancata omologazione porterà per forza di cose una messa in discussione dell’intero provvedimento, mettendo il Comune di Fara Sabina in una situazione davvero poco confortevole, non solo per il presente ma anche per il futuro. Uno dei temi centrali, e sui quali il Comune ha proposto un intervento proprio della Corte, è quello legato alla legittimità costituzionale dell’utilizzo del fondo di rotazione per pagare debiti fuori bilancio. Cosa che, secondo le disposizioni vigenti, nel Lazio non sarebbe possibile, mentre in altre regioni sì. Su questo passaggio si concentra molto di quello che sarà il futuro del piano di Fara Sabina, che ieri sera (17 novembre) era ancora in attesa di sapere quale sia stato il pronunciamento della Corte. Durante l’udienza è intervenuto anche il sindaco, Roberta Cuneo, che ha posto l’attenzione su come gli enti locali negli ultimi anni, e Fara Sabina non è stato da meno, abbiano dovuto far fronte a un numero più che mai esiguo di risorse, a fronte di servizi comunque necessari da fornire e ai quali occorre dare la giusta copertura. Un tentativo di mediazione di fronte al quale i magistrati della Corte dei Conti hanno preso del tempo per riunirsi e valutare ogni singola istanza portata dal Comune, al fine di scongiurare un’eventuale bocciatura del piano di riequilibrio dal debito che significherebbe rimettere in discussione l’intera impalcatura della pianificazione economica dello stesso Comune. Con lo spettro del dissesto finanziario dietro l’angolo.





