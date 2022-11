Rieti, consegnati sette alloggi Ater ad altrettanti nuclei familiari

17 novembre 2022 a

a

a

Presso la sede dell’Ater della provincia di Rieti è avvenuta la consegna di 7 alloggi ad altrettanti nuclei familiari. La cerimonia è avvenuta alla presenza del presidente dell’Ater della Provincia di Rieti, Giancarlo Cricchi, dell’assessore alle politiche sociali e alla salute pubblica del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, e del personale dell’Ater. Rispettando la graduatoria redatta dal Comune di Rieti, sono stati assegnati 4 alloggi in via Carlo Sforza, uno in via Salaria per L’Aquila, uno in via Pollastrini e uno a San Giovanni reatino.

Sabina Universitas, firmata convenzione con Ater per gestione casa dello studente

“I vostri sguardi commossi e felici sono la migliore ricompensa dello sforzo e del lavoro fatto - ha dichiarato il presidente dell’Ater della provincia di Rieti, Cricchi, consegnando le chiavi degli alloggi agli assegnatari - Finalmente riusciamo a consegnare questi alloggi che erano disponibili da oltre un anno e mezzo. Abbiamo disponibili altri alloggi che possono andare a soddisfare le necessità di altre famiglie in difficoltà e sono certo che nei prossimi mesi insieme con la proficua collaborazione con l’amministrazione comunale riusciremo a farlo in tempo breve”.

Inquilini delle case Ater di Talocci costretti a vivere tra la muffa

"Ogni volta che riusciamo a consegnare una casa ad una famiglia è una bella giornata anche per gli amministratori perché riusciamo a rispondere ad un'esigenza primaria e sentita da parte di alcune fasce della popolazione - commenta l’assessore alle politiche sociali e alla salute pubblica del Comune di Rieti, Palomba - Oggi consegniamo una casa a ben 7 nuclei familiari con l'auspicio che questa possa rappresentare un miglioramento delle condizioni di ognuna di loro. Come Comune, uscendo dalle criticità determinate dal periodo pandemico, stiamo lavorando alacremente per scorrere ancora le graduatorie e fare in modo che ATER possa consegnare ulteriori appartamenti nei prossimi mesi".

La giunta ombra accende le luci su disagio giovanile e povertà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.