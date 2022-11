Rieti, riapre la piscina comunale di Micioccoli. La visita del sindaco

16 novembre 2022 a

Il sindaco Daniele Sinibaldi e il vicesindaco e assessore allo Sport e al Turismo, Chiara Mestichelli, hanno visitato la piscina comunale di via Micioccoli, in occasione della riapertura delle attività, operate dalla Ssd Centro Italia Nuoto Rieti. “La piscina comunale di Micioccoli, storico impianto cittadino, è un punto di riferimento per molte famiglie e appassionati di nuoto e siamo soddisfatti di poter assistere oggi alla ripartenza, obiettivo che ci eravamo prefissati – dichiara l’assessore Chiara Mestichelli – Ringrazio i gestori e invito i reatini a frequentare un impianto che riteniamo importante per diversificare e valorizzare l’offerta sportiva reatina”. La segreteria dell’impianto è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 19. Per info è disponibile il numero di telefono 3315851082



