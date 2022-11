Rieti, al Terminillo lo sci resta un rebus. Operatori preoccupati

Monica Puliti 17 novembre 2022 a

a

a

Preoccupazione ma anche speranza. Gli operatori del Terminillo sono consapevoli dei danni non solo economici che potrebbe comportare la mancata apertura degli impianti sciistici. Perché, come noto, la questione dell’apertura degli impianti di risalita si somma alle difficoltà legate al caro bollette: un albergo, sulla montagna, ha ricevuto un bollettino della corrente della somma di 2.300 euro pur essendo chiuso da settimane considerato che le strutture ricettive, secondo i programmi, dovrebbero riaprire al pubblico per il ponte dell’Immacolata. “L’umore non è buono – conferma Cavalli -, ma si sta lavorando perché tutto sia pronto per quando nevicherà”. “Sono pronto ad affrontare la stagione – dice un operatore terminillese che vuole mantenere il riserbo sulla sua identità -, mi sono anche allargato perché credo che gli impianti riapriranno nel momento in cui cadrà la neve.

Nella notte caduta la prima neve al Terminillo e sui monti del Reatino

Certo – aggiunge – mi sento spiazzato per come vanno le cose da queste parti: ho aperto la mia attività diversi anni fa quando già questa splendida montagna viveva una crisi economica generalizzata, eppure l’azienda è cresciuta e questo fa capire quante potenzialità abbia Terminillo che è stata e potrebbe tornare ad essere la Cortina d’Ampezzo del Centro Italia”. E se non dovesse nevicare? “La montagna, la natura ce lo ha detto in tutti i modi, non può vivere solo e soltanto di turismo legato alla neve, ma deve cercare alternative che attraggano presenze dodici mesi l’anno”, conclude l’operatore.

Strada Terminillo, al via i lavori per guardrail, rotatorie e semafori

Critico Simone Munalli, maestro di sci federale: “Quella degli impianti a rischio riapertura è una situazione che avevamo ampiamente preannunciato mesi fa e che non era difficile prevedere. Non comprendiamo perché il gestore (Flavio Formichetti, ndr) abbia risposto al sistema di qualifica a maggio scorso e poi faccia problemi ad aprire. La società Funivia – dice – va messa da parte e spero, a tal fine, che entro maggio prossimo si concluda il percorso del bando, che condividiamo pienamente, in modo da avere un nuovo gestore”. C’è infatti anche la società “Funivia” tra le 5 aziende che si sono fatte avanti con il Comune nei mesi scorsi per gestire gli impianti già esistenti, per costruirne di nuovi e per entrambe le cose: gestione dell’esistente e realizzazione di nuovi. “Il sistema di qualifica è una sorta di sondaggio di mercato – aggiunge Munalli – ma ora è necessario che si proceda con il bando che richiede una stima del valore degli impianti, che non sono solo gestiti da Formichetti ma sono anche di sua proprietà, motivo per cui chiunque vincerà il bando dovrà liquidare la somma stimata, perizia che al momento non c’è ancora”.

Gestione impianti sci Terminillo. Bizzoca: "Si faccia chiarezza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.