Rieti, camion perde semiasse e provoca maxi incidente sulla Superstrada: due feriti

Due feriti e cinque veicoli danneggiati a causa di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sul raccordo della Superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo per il Nucleo Industriale – Villa Reatina, in direzione di Cittaducale. La ricostruzione dell’incidente è tuttora in corso, ma a causare il sinistro sarebbe stata la presenza sulla strada di un semiasse perso da un mezzo pesante.

Una delle due auto, nel tentativo di evitarlo, ha rallentato provocando una carambola che ha coinvolto altri vetture che hanno riportato seri danni. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Polizia Locale e 118 per soccorrere le due persone che viaggiavano rispettivamente su una Fiat Stilo e su una Ford Kuga. Rallentamenti si sono registrati durante le operazioni di soccorso e per questo si sono rese necessarie le deviazioni sul posto.

