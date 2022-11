Rieti, il vicecomandante della stazione carabinieri di Scandriglia Claudio Secci lascia il servizio attivo

16 novembre 2022 a

Dopo 41 anni di servizio, il Brigadiere Capo qualifica speciale Claudio Secci lascia il servizio attivo dell’Arma dei Carabinieri. Classe 1962, insignito della Croce d’Argento con Stella per anzianità di servizio, si è arruolato nell’Arma nel 1981 e, prima di approdare alla Stazione di Scandriglia, dove ha prestato servizio per 6 anni, è stato effettivo a varie Stazioni del Lazio e della Toscana.

In occasione del suo ultimo giorno di servizio, il comandante della Compagnia di Poggio Mirteto, Ten. Col. Pietro Ronci, alla presenza del Comandante della Stazione di Scandriglia, Luogotenente c.s. Danilo Maira, lo ha salutato calorosamente, consegnandogli una pergamena a firma del Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti, Colonnello Bruno Bellini, in segno di riconoscenza per il contributo fornito all’Istituzione nel corso della propria esperienza professionale.

Il Ten. Col. Ronci, nel salutare il Brigadiere Claudio Secci, oltre a ringraziarlo per quanto fatto, ha sottolineato come la professionalità, la disponibilità verso i cittadini e lo spirito di sacrificio gli abbiano permesso di percorrere una lunga e onorevole carriera militare. Al Brigadiere Capo q.s. Claudio Secci e ai suoi cari, i più sentiti auguri da parte di tutti i carabinieri del Comando Provinciale di Rieti.

