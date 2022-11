Rieti, sabato torna la Giornata ecologica. Allo Stadio Scopigno raccolta di rifiuti ingombranti

16 novembre 2022 a

Sabato 19 novembre, presso il Piazzale antistante lo Stadio “Scopigno”, torna la Giornata ecologica organizzata da ASM e Comune di Rieti per il penultimo appuntamento del calendario fisso 2022. La raccolta degli ingombranti osserverà l’orario ormai abituale per i reatini, dalle ore 9 alle 17. Si ricorda che le Giornate ecologiche sono riservate ai residenti del Comune di Rieti.

Sono conferibili: Rifiuti ingombranti (materassi, mobili, divani); Rifiuti metallici (reti, biciclette, scaffali metallici); Rifiuti legnosi; Apparecchiature elettriche e/o elettroniche non più funzionanti (RAEE); Piccoli e grandi elettrodomestici (tv, cellulari, computer, stampanti, lampadine, etc) Non sono conferibili: Vernici; Materiali edili e scarti di lavorazioni da ristrutturazione edile; Sfalci e potature; Vetro, carta e cartone e Olii

