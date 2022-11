Rieti, un successo le visite delle scuole alle operazioni di restauro delle opere destinate alle Scuderie del Quirinale

16 novembre 2022 a

Grande partecipazione, anche oltre le attese, per l’iniziativa voluta dall’assessore alla cultura, alla scuola e all’università Letizia Rosati che ha permesso agli studenti reatini di assistere alle operazioni di restauro di 3 opere del Museo Civico di Rieti che saranno prestate alle Scuderie del Quirinale per la mostra “Operazione Salvataggio” in programma dal 14 dicembre 2022 al 10 aprile 2023 sotto l’egida del Ministero della Cultura.

Gli organizzatori della mostra hanno richiesto in prestito le opere della Sezione storico-artistica del Museo Civico di Rieti “Madonna col Bambino e committente” del 1464, “San Francesco” e “Sant’Antonio” di Antoniazzo Romano. Ad assistere ai lavori e alle spiegazioni della restauratrice Martina Comis oltre 200 persone tra studenti e corpo docente nei quattro giorni destinati all’iniziativa.

“Avevamo pensato che l’iniziativa potesse interessare le scuole, rappresentando un ottimo momento formativo ma anche un veicolo per conoscere e apprezzare la propria città e le ricchezze che essa custodisce – spiega l’assessore Rosati – I risultati raggiunti ci incoraggiano a proseguire lungo questo percorso di valorizzazione del patrimonio e apertura alla Città che sempre più potrà essere coinvolta e sentirsi partecipe del valore storico-culturale-artistico reatino. Un sentito ringraziamento alla restauratrice Martina Comis e al personale del Museo per la disponibilità mostrata”.

