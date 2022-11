Rieti, torna la fiera di Santa Barbara

15 novembre 2022 a

Torna la Fiera di Santa Barbara. L’evento si terrà, come da tradizione, nelle giornate del 3 e 4 dicembre e il percorso fieristico sarà quello già sperimentato nel 2019: via Liberetoro Di Benedetto, piazza Angelucci, via Fratelli Cervi, via Molino della Salce, viale Maraini, Foro Boario.

Restano validi per tutti gli operatori titolari di concessione, i posteggi assegnati nel 2019.

“Torna una grande tradizione della comunità reatina – commentano il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore allo sviluppo economico, Claudia Chiarinelli – La Fiera di Santa Barbara quest’anno si ripropone con il percorso già sperimentato in epoca pre-Covid che ebbe un forte apprezzamento sia da parte della cittadinanza che degli operatori, contemperando nella maniera migliore possibile tutte le esigenze”.



