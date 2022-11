Rieti, occupazione giovanile: in 4.641 non lavorano e non studiano

Monica Puliti 15 novembre 2022 a

Il recente incontro in Provincia “La scuola incontra il lavoro” è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione occupazionale e sullo sviluppo del territorio. Nel corso dell’iniziativa – cui avrebbe dovuto partecipare anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che per un imprevisto non ha potuto però essere presente - Confartigianato Imprese Rieti ha anticipato una ricerca, cui l’ufficio studi dell’associazione stava lavorando, riguardo i giovani imprenditori e i lavoratori under 35.

IMPRESE GESTITE DA UNDER 35 - Dall’indagine emerge che il totale delle imprese nel Lazio gestite da under 35 sono 55.158. Rieti può contare su 1.669 aziende “giovanili”, il 10,7% di quelle iscritte nel registro imprese, una percentuale che colloca la provincia tra le prime 15 in Italia. Sono 451 quelle guidate da donne, il 27% del totale, mentre 379 quelle guidate da giovani stranieri, il 22,7% sul totale delle aziende under 35. Le artigiane rappresentano una fetta importante, sono infatti 415, l’11,9% del totale delle imprese reatine, dato che colloca Rieti all’ottavo posto nella classifica nazionale; significativa è anche la percentuale di imprese artigiane sul totale di quelle giovanili, il 24,9%. Ottanta, poi, sono le nuove imprese guidate da donne, il 19,3% di quelle giovanili artigiane e il 17,7% del totale. Molte realtà produttive artigiane sono condotte da giovani stranieri, 150; una percentuale altissima, il 36,1% del totale delle imprese artigiane e il 39,6% delle imprese under 35.

OCCUPAZIONE NELLA FASCIA DI ETA’ 15-34 - Pur nella loro drammaticità, i dati occupazionali relativi alla provincia di Rieti sono migliori delle altre province del Lazio. Il tasso di occupazione per la fascia di età 15-34 anni è stata nel 2019 del 41,8% e nel 2021 del 41,7%; nel triennio si chiude con un -0,1% che ci colloca al 48esimo posto del ranking nazionale. Nel 2019 solo Roma poteva contare su una percentuale migliore, il 42,7%, scendendo poi al 39,7% nel 2021 con un arretramento del -2,9%. Frosinone registra la miglior performance nazionale passando da un 31,5% a un 40,6%, +9,1%, ma ancora sotto il tasso occupazionale di Rieti.

NEET - A Rieti e provincia vivono 21.515 giovani tra i 15 e i 29 anni e i Neet sono ben 4.641, i giovani cioè che non studiano, non lavorano, non frequentano corsi di formazione e non cercano lavoro. “Credo – afferma Maurizio Aluffi, direttore di Confartigianato Imprese Rieti – che questo sia lo studio più completo mai realizzato sul tessuto economico provinciale relativamente ai giovani, sia che siano imprenditori, sia che siano lavoratori, senza dimenticare l’aspetto occupazionale. Il quadro che ne viene fuori ha aspetti per certi versi sorprendenti, per altri scontanti. Tiene il livello dell’occupazione, anzi Rieti è la provincia del Lazio con la migliore performance, così come il rapporto imprese/artigianato. Va migliorato il rapporto scuola-mondo del lavoro, anche se non mancano esempi positivi, l’apprendistato duale, per citarne uno, frutto di una collaborazione tra Istituzione Formativa e Confartigianato Imprese Rieti, che ha dato ottimi risultati. Nei prossimi giorni – conclude Aluffi – avvieremo un progetto con le scuole per capire l’orientamento dei giovani verso il lavoro, ma anche come immaginano il loro futuro”.

