Rieti, Valle del primo presepe 2022, tutte le iniziative in programma

Giovedì 17 novembre alle ore 12, presso la ex chiesa di San Giorgio a Rieti, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della Valle del Primo Presepe, iniziativa della Diocesi di Rieti portata avanti in collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori e i Comuni di Greccio e Rieti grazie al sostegno della Fondazione Varrone e della Regione Lazio.

Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa quest’anno si intreccia con l’avvio dell’Ottavo Centenario Francescano, che tra il 2023 e il 2026 coinvolgerà, oltre alla Valle Santa reatina, i territori e le diocesi di Arezzo e Assisi e tutte le famiglie francescane. Il progetto resta ovviamente ancorato al momento fondamentale del Natale 1223, quando san Francesco concepisce il primo presepe. Di conseguenza il cartellone della manifestazione conferma esposizioni di arte presepiale, concorsi, laboratori, eventi e concerti sul tema, allargando però la prospettiva all’altra ricorrenza francescana del 2023: l’approvazione della Regola, composta dal Poverello a Fonte Colombo.

Durante la conferenza stampa saranno indicate le diverse sedi espositive, illustrate le iniziative e le novità, e presentate nuove collaborazioni al fianco di esperienze consolidate come la preziosa consulenza dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, che fornisce supporto scientifico all’intera manifestazione. Coordinerà la presentazione l’amministratore apostolico della diocesi di Rieti, monsignor Domenico Pompili, anche in veste di delegato della Conferenza Episcopale Italiana per l’Ottavo Centenario Francescano.

