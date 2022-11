Rieti, alla scuola Nbc incontro dedicato all'addestramento ed alle esercitazioni in ambito Nato

14 novembre 2022 a

a

a

Dall’8 al 10 novembre 2022, la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare, Biologica e Chimica (NBC), ha ospitato il 19° “Training and Exercise Panel (TEP) meeting”: incontro dedicato all’addestramento ed alle esercitazioni CBRN (Chimiche, Biologiche, Radiologiche e Nucleari) in ambito NATO. Il meeting, svolto a carattere periodico ed inquadrato tra i gruppi di lavoro del “Joint CBRN Defence Capability Development Group” della NATO, ha visto la partecipazione di 24 delegati provenienti da 14 paesi Alleati e 3 delegati provenienti da altrettanti Paesi “Partners for Peace” (PfP).

Il generale della scuola interforze Nbc, Fambrini in visita al comando provinciale dei carabinieri di Rieti

I lavori del “TEP” sono stati finalizzati alla ricerca di possibili sinergie da porre in essere nelle future esercitazioni ed addestramenti di natura CBRN. Ciò al fine di aumentare le capacità di dialogo e l’interoperabilità in operazioni a mandato NATO.

Carabinieri, in un anno arrestate 144 persone e sequestrati oltre tre chili di droga

Il personale estero ha potuto inoltre conoscere le capacità formative della Scuola NBC visitando i numerosi scenari presenti nell’area addestrativa “NUBICH”. Tale attività si inquadra nell'ambito delle numerose iniziative NATO di cui la Scuola Interforze per la Difesa NBC è parte attiva, atte a standardizzare la formazione, le attività addestrative, le procedure ed i protocolli CBRN in ambito internazionale.

Alla Scuola interforze Nbc concluso corso sulle minacce chimiche, biologiche e radiologiche

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.