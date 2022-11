Rieti, 50enne arrestato per evasione dai domiciliari due volte in due giorni

14 novembre 2022 a

I carabinieri delle Stazioni di Casperia e di Torri in Sabina hanno arrestato, due volte in due giorni consecutivi, un cinquantenne, originario di Roma e già noto alle Forze di Polizia, per evasione dagli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio, l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari da tre mesi in una struttura alberghiera della Bassa Sabina, è stato notato dalla pattuglia della Stazione di Casperia, in prossimità di un bar di Selci. Tratto in arresto, dopo il fotosegnalamento, è stato accompagnato presso la struttura alberghiera, dov’è stato nuovamente sottoposto al regime di arresti domiciliari.

Eppure, al mattino successivo, è stato notato, per le vie di Selci, dai carabinieri della Stazione di Torri in Sabina, a cui non ha fornito giustificazioni plausibili in merito all’allontanamento dal luogo di detenzione ed è stato, pertanto, arrestato una seconda volta.

