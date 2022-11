Rieti, nella notte caduta la prima neve al Terminillo e sui monti del Reatino

14 novembre 2022 a

Prima neve e primo assaggio d'inverno. Il Terminillo, così come le cime più alte del Reatino, sono state imbiancate durante la notte da uno strato di coltre bianca che ha reso finalmente il paesaggio tipicamente invernale. L'abbassamento repentino delle temperature conseguenza della perturbazione che sta attraversando l’Italia ha fatto cadere i primi fiocchi al di sopra dei 1400 metri.

Per ora non si registrano disagi alla circolazione anche se è preferibile viaggiare con pneumatici da neve e catene a bordo anche perchè dal 15 novembre sono obbligatori. La prima neve è stata accolta con soddisfazione e con un sospiro di sollievo dagli operatori locali anche se la stragrande maggioranza degli alberghi sono chiusi. "Che sia di buon auspicio per l'imminente inizio della stagione invernale" hanno sottolineato operatori della stazione montana e appassionati di sci. Staremo a vedere.

