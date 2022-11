Rieti, autovelox e T-Red fruttano alle casse del Comune 3,5 milioni

14 novembre 2022 a

Il primo effetto del giro di vite sui controlli sulle strade del capoluogo è un aumento degli incassi dovuti agli accertamenti di entrata delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada.

Nel dettaglio nel periodo compreso tra il 01/07/22 e il 30/09/2022, sono stati elevati verbali per violazioni alle norme del codice della strada per un importo di euro 2.140.000,00 al quale, però, si deve aggiungere 1,4 milioni di euro del periodo compreso 1 gennaio-30 giugno. Insomma in appena 9 mesi le sanzioni accertate sono di 3.540.000,00 e se consideriamo che per chiudere l’anno solare mancano ancora tre mesi, c’è da giurare che l’importo sforerà i 4 milioni.

Ma attenzione, quello di cui stiamo parlando (3.540.000,00 in particolare) fa riferimento alle sanzioni accertate che, però, dovranno ancora essere riscosse. “Stimiamo che i soldi effettivi che finiranno nelle casse comunali si attesteranno al 70 percento di quanto accertato” fanno sapere dal Comando della Polizia locale di via della Foresta.

