Rieti, schianto tra auto sulla via Salaria, due persone ferite

Un incidente nella serata di oggi ha creato lunghe code sulla via Salaria. Tre auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenuto sul posto, sono rimaste coinvolte mentre due sono state le persone rimaste ferite seppur non gravemente. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 19.30 all'altezza del bivio di Poggio San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito due auto si sarebbero toccate in un tratto in curva della consolare. Una terza avrebbe sbandato e finito la sua corsa a bordo strada.

Le due persone ferite sono state soccorse dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e fatte uscire dall'abitacolo delle autovetture seriamente rimaste danneggiate nell'urto violento. Lunghe code si sono formate in direzione di Roma anche a causa dell'intenso traffico dovuto ai rientri nella capitale dal fine settimana. Sul posto come detto, i carabinieri, vigili del fuoco e una ambulanza del 118.

