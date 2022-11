Fara in Sabina, riapre l'ufficio postale di Borgo Quinzio

14 novembre 2022 a

Fara in Sabina, l’ufficio postale della frazione di Borgo Quinzio sta per riaprire i battenti, dopo mesi di chiusura forzata. Ad annunciarlo, con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, è il gruppo consiliare di minoranza de “Il Ponte”, da sempre uno dei più vicini alla vicenda, e soprattutto alla sua risoluzione.

“E’ passato ormai parecchio tempo, diremo anche qualche anno, da quando l'ufficio postale di Borgo Quinzio è stato chiuso, e da quando i cittadini di Borgo Quinzio, Corese Terra e Campomaggiore si sono visti tagliare un servizio così importante per le loro necessità di vita quotidiana, dal bancomat per i prelievi al ritiro delle pensioni e della posta avvisata, ai depositi dei risparmi al pagamento delle bollette – si legge nel post del gruppo capitanato dal consigliere comunale Daniela Simonetti - tutto spostato a chilometri di distanza e, di fatto, inaccessibile, soprattutto agli anziani. Abbiamo assistito a promesse di soluzioni del problema, che a tutt’ora non si sono materializzate concretamente. Abbiamo, come gruppo consiliare di minoranza, posto il problema in consiglio comunale, abbiamo raccolto circa 500 firme di cittadini che ci hanno messo la faccia, e infine abbiamo mobilitato la cittadinanza con un sit-in, sempre con la nostra presenza, e forse è per questo che siamo stati informati che la riapertura dell'ufficio è una priorità di Poste Italiane – scrivono ancora da Il Ponte - e nel giro di qualche mese il problema sarà risolto definitivamente e l'ufficio verrà riaperto o nel vecchio sito ristrutturato o in nuovi locali”.



