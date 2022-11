Autovelox e t-red, a Rieti in 9 mesi multe per tre milioni e mezzo

14 novembre 2022 a

]l primo effetto del giro di vite sui controlli sulle strade del capoluogo è un aumento degli incassi dovuti agli accertamenti di entrata delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada. Nel dettaglio nel periodo compreso tra il 01/07/22 e il 30/09/2022, sono stati elevati verbali per violazioni alle norme del codice della strada per un importo di euro 2.140.000 al quale, però, si devono aggiungere 1,4 milioni del periodo 1 gennaio-30 giugno. Insomma in 9 mesi le sanzioni accertate sono di 3.540.000 e se consideriamo che per chiudere l’anno solare mancano ancora tre mesi, c’è da giurare che l’importo sforerà i 4 milioni. Ma attenzione, quello di cui stiamo parlando (3.540.000,00 in particolare) fa riferimento alle sanzioni accertate che, però, dovranno ancora essere riscosse. “Stimiamo che i soldi effettivi che finiranno nelle casse comunali si attesteranno al 70 per cento di quanto accertato” fanno sapere dal Comando della Polizia locale di via della Foresta.

Violazioni al codice della strada, dunque, che stando almeno ai verbali effettuati, sembrano essere tornati ai livelli pre-covid con la piena ripresa della mobilità anche se, fanno notare dalla Polizia locale “molto hanno contribuito i recenti dispositivi installati o riattivati nel capoluogo”. Il riferimento va, in particolare, ai famigerati T-RED, telecamere che rivelano il passaggio delle auto con il semaforo rosso, installati su altrettanti incroci nel territorio del Comune di Rieti. In particolare, i nuovi impianti finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza della viabilità e il rispetto delle indicazioni semaforiche, sono presenti in Viale Maraini incrocio con via Paolessi; Via Salaria a Porta d’Arce; Via Togliatti incrocio con via De Gasperi (ex manicomio); Via Tancia incrocio con via Raccuini.

“I T-Red sono presenti da diversi mesi e anche ben segnalati ma evidentemente in pochi ci fanno caso e quando scarichiamo le immagini rabbrividiamo nel vedere certi comportamenti criminali da parte degli automobilisti” confermano dalla sede della Polizia locale. Quanto agli autovelox, sono due quelli presenti in città: uno sulla Rieti-Terni in direzione umbria e, quello attivato a metà settembre, nel tratto del raccordo del nucleo industriale che porta a Villa Reatina mentre un terzo, ma non è ancora certo, verrà attivato in via Di Fazio una volta conclusi i lavori in corso per realizzare gli svincoli Anas ormai in dirittura d’arrivo.

