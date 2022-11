Poggio Mirteto Scalo, tornano in funzione gli ascensori presso la stazione ferroviaria

14 novembre 2022 a

Sono di nuovo funzionanti gli ascensori che si trovano presso la stazione ferroviaria di Poggio Mirteto Scalo. “Con grande soddisfazione vi comunichiamo che gli ascensori della stazione ferroviaria di Poggio Mirteto sono stati attivati - fa sapere il sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli -. Un ringraziamento particolare va a tutti i cittadini che hanno sostenuto insieme a noi questa istanza, a Ferrovie dello Stato, all'assessore regionale Mauro Alessandri e al consigliere regionale Fabio Refrigeri. Con l'auspicio che i nostri concittadini con difficoltà motorie possano finalmente riappropriarsi dei loro spazi”.

Il disagio si riscontrava da lungo tempo, essendo obbligatorio fare numerose scale per attraversare i binari del treno che collega la tratta Roma-Fiumicino-Orte.

“In precedenza erano presenti degli elevatori che necessitavano di apposito personale per essere utilizzati - spiega il primo cittadino -. Da molto tempo erano disattivati, per varie difficoltà. Pertanto, dopo numerose interlocuzioni e interessamenti con Ferrovie dello Stato, l'assessore regionale Mauro Alessandri e il consigliere regionale Fabio Refrigeri, si è giunti all'installazione di ascensori di nuova tecnologia, funzionanti in modo autonomo dalle 5 alle 24. Per questo motivo a nome dell’amministrazione comunale mi sento di ringraziare tutte le Istituzioni, insieme ai cittadini che hanno contribuito a raggiungere tale importante obiettivo” conclude il sindaco di Poggio Mirteto.

